Alcaraz spillede sig sikkert frem til møde med Djokovic

Verdens bedste mandlige tennisspiller, Carlos Alcaraz, mangler stadig for alvor at blive udfordret i grand slam-turneringen French Open, hvor han nu er klar til semifinalen.

På forhånd var der ellers lagt op til, at tirsdagens kvartfinale mod verdensranglistens nummer fem, grækeren Stefanos Tsitsipas, kunne blive tæt, men kun et af kampens tre sæt havde spænding over sig.