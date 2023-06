Cerundolo afgjorde derefter pointet, men blev taberdømt, da han forinden havde gestikuleret og snakket, mens bolden ifølge dommerens vurdering stadig var i gang.

På sociale medier mener flere tennisiagttagere, at Rune skulle have fortalt dommeren, at bolden ramte hans bane to gange, men på det efterfølgende pressemøde, siger danskeren, at han ikke opdagede det i tide.

- Da jeg ramte bolden, vidste jeg ikke, at den havde ramt jorden to gange. Jeg gjorde bare alt, jeg kunne, for at få den tilbage.

- Efter den næste bold kunne jeg se på storskærmen, at den havde ramt jorden to gange, men da var det for sent, og dommeren havde dømt, fortæller Holger Rune.