Rune skal spille eftermiddagskamp på næststørste arena

Dermed kan man forvente Rune på banen mellem klokken 13 og 14.

Det er første gang i dette års turnering, at Rune skal spille på Court Suzanne-Lenglen.

Rune banede sig lørdag vej til ottendedelsfinalen ved at vinde i tre sæt på den største arena, Court Philippe-Chatrier, mens Cerundolo var ude i en længere kamp mod Taylor Fritz.

I alt har Rune været på banen i lidt under fem timer i de første tre runder, mens Cerundolo har spillet i lidt mer end otte timer sammenlagt.

De to mødte hinanden for fire år siden med argentineren som vinder, men da var danskeren et noget andet sted i karrieren.