- Jeg har været bagud, men har bare fightet, mens jeg har nydt det. Det har været utroligt.

Olivieri skal nu møde Holger Rune, som han lagde mærke til for flere år siden, da den unge dansker var på vej op igennem tennissystemet.

- Jeg så ham for tre-fire år siden til nogle Future-turneringer i Portugal, så jeg kender ham godt. Jeg ved, han er god og spiller virkelig godt, lyder det fra Olivieri.

Han tror dog på sin chance mod den danske storfavorit.

- Jeg skal selvfølgelig spille rigtig godt, og så skal jeg forberede mig på, at vi skal spille på et stort stadion. Følelserne kan blive svære at kontrollere. Men jeg tror, at jeg kan gøre det og vil arbejde for det.

Argentineren tror dog, det er en fordel for Rune, at danskeren slap for at spille anden runde-kamp, da Gaël Monfils trak med en skade.