Holger Rune skal møde argentinsk grand slam-debutant i French Open

Rune skulle torsdag aften have mødt Gäel Monfils på French Opens største anlæg, Court Philippe-Chatrier. Franskmanden meldte dog afbud med en skade.

I stedet var danskeren på grus i to og en halv time med træner Patrick Mouratoglou for at kompensere og holde sig skarp.

Rune og Olivieri har ikke tidligere mødt hinanden ifølge ATP’s hjemmeside. I det hele taget har argentineren ikke lavet alverdens resultater på ATP Tour.

Faktisk er det første gang, at han er med i en hovedturnering i en grand slam-turnering. Vejen gik over tre kampe i kvalifikationen, inden han i første runde slog den franske teenager Giovanni Mpetshi Perricard i fem sæt.