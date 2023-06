Holger Rune svedte mere end nødvendigt på en uventet fridag

»Vi gør det for at simulere en kampdag mest muligt, så han ikke kommer ud af rytmen,« fastslog Aneke Rune, mor og manager.

Det hidtidige forløb har da også været atypisk for Holger Rune. Efter forrige søndags finalenederlag i Rom fik han lov at vente med at spille sin første kamp i French Open helt til tirsdag, hvor Christopher Eubanks uventet tvang ham ud i fire sæt, men Holger Runes analyse på pressemødet efter den dyst var endnu mere relevant ovenpå den alternative vej til tredje runde:

»Jeg ser det som en positiv ting, at vi spillede en relativt lang kamp, to timer og 45 minutter. Jeg fik returneret en masse bolde, og jeg blev udfordret. Hvis man cruiser lidt for let igennem de første runder, bliver man nogle gange stresset meget hurtigt, hvis der opstår problemer senere. Nu har jeg fået modstand, og jeg har stået i en svær situation i tredje sæt, hvor det er 5-5 og 0-30 i min egen serv. Jeg skulle grave dybt, og det gjorde jeg.«