Hvorfor er Aneke Rune altid klædt i sort til en tenniskamp? Det er der en rigtig god forklaring på

Til Holger Runes kampe rammer tv-kameraerne uvægerligt hans team på tilskuerpladserne fra tid til anden.

Som træner rejser Patrick Morautoglou sig ofte og poserer med en nærmest majestætisk holdning og et stålsat blik for enten at opildne, rose eller afkøle sin elev.

Analytikeren Mike James, den fysiske træner Lapo Becherini og den kommercielle agent Philippe Weiss forholder sig anderledes afdæmpede og nøjes med knyttede næver og klapsalver.