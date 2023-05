Tauson fik aflyst den store revanchefest

Tre kampe i kvalifikationen samt en veloverstået første runde sætter sig spor - umiddelbart bevægede hun sig dog fint, men efter en helt rundtosset åbning fik Leylah Fernandez fundet sig selv, greb opgørets taktstok og kom på 3-4 i kraft af to breaks tilbage.

Så fulgte imidlertid det klart mest intense og velafviklede parti. I afvekslende dueller tvang de kombattanter hinanden ud i alle kanter af banen og fremviste stærkt overblik og eksekvering i opbygningen af pointene, og på de helt fine marginaler løb Clara Tauson med endnu et break for kort efter at lukke første sæt efter tre kvarters spil.

Dermed set havde danskeren dog skabt det perfekte afsæt for at kopiere resultatet af den indbyrdes juniorfinale i Australian Open 2019, som hun vandt i to sæt – få måneder efter snuppede Leylah Fernandez titlen i French Open og har siden nået US Open-finalen i 2021 som det klart største resultat.

Forrige år nåede canadieren kvartfinalen i grusets grand slam og havde da heller ikke tænkt sig at give op – da slet ikke efter at have set sin rival modtage behandling af lænden inden fortsættelsen.

Tilbage på banen virkede Clara Tauson hæmmet i serveaktionen og leverede et par dobbeltfejl på vej mod et tabt serveparti og 0-2 for så dog - meget symptomatisk for forestillingen – at udligne og indlede et stillingsmæssigt parløb, hvilket til gengæld var helt atypisk for forestillingen.

Ved at gå fra 2-2 til 3-3 havde spillerne for første gang i opgøret skiftedes til at vinde et parti – indtil da var de faldet i klumper til enten den eller den anden. Forsoningen varede indtil 5-6, da Clara Tauson med nogle løse og vilde sving blev brudt rent til et tabt sæt.

Noget af en mavepumper, og smerten blev kun større af to misbrugte breakbolde i begyndelsen af tredje og afgørende sæt. Derfor stor moral at bryde til 2-1, men også stor forskrækkelse, da hun efter en duel pludselig udstødte et lille skrig, sank i knæ og tog sig til ryggen. Spille videre kunne Clara Tauson dog – og endda så godt, at hun uden problemer forsvarede sin føring uden problemer og kunne strække armene i vejret efter to og en halv times spil.