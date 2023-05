Runes showkamp mod Kyrgios i København er aflyst

- Jeg er knust over at måtte trække mig fra denne fantastiske kamp og dermed skuffe de mange tennisfans og sponsorer. Jeg havde glædet mig utrolig meget til at besøge Danmark og til at møde min gode ven Holger Rune på hjemmebane, udtaler Kyrgios.

Han blev opereret for en knæskade i januar og har ikke spillet en eneste kamp i 2023.

Han havde set frem til at få comeback.

- Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive klar, men desværre er dommen fra min lægestab og fysioterapeut, at min fod på ingen måde bliver klar til at indtage en tennisbane den 24. maj.