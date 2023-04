Sæsonens bedste blev mast af Holger Rune

Første lussing fik han sat ind med et break til 3-1, og Daniil Medvedev var åbenlyst frustreret over ikke rigtigt at tilspille sig åbninger i Holger Runes servepartier – udstillet i første sæts sidste parti. Holger Rune tilspillede sig sin første sætbold med et servees, men efter mødet med bagvæggen røg bolden tilbage og ramte nær Daniil Medvedev i hovedet.

Sikkert i en kombination af forskrækkelse og irritation smadrede han bolden tilbage i væggen og nægtede indledningsvist at spille videre i protest over tilskuernes buhråb. Tilbage på banen kom Daniil Medvedev dog uden at kunne forhindre sætnederlaget, og efter tre rene servepartier og altså en nyvunden tro på tingene leverede han et par slappe slag og lod Holger Rune bryde til 2-1.

Til gengæld var ungersvenden også i gavehumør i det efterfølgende parti, da han sendte en ellers relativt simpel netflugtning ganske få centimeter ud af banen og forærede modstanderen et break og en udligning.

Af samme grund blev pinen trukket helt frem til 4-4 som et udtryk for Daniil Medvedevs høje niveau selv i modvind, men så banede et fænomenalt forsvarsarbejde vejen for det afgørende brud og efterfølgende sejren efter godt fem kvarters arbejde.

Lørdagens semifinale bliver mod Lorenzo Musetti eller Jannik Sinner.