Den danske tennisstjerne Holger Rune har ikke brug for at forholde sig til den kritik, som hans banemand i Indian Wells, Stanislas Wawrinka, kom med efter deres opgør sent mandag dansk tid.

- Han får sig et ry i omklædningsrummet, som han vil fortryde en dag, sagde Wawrinka, efter at de to havde haft en dialog ved nettet, da de sagde tak for kampen.