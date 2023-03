Holger Rune får et ry, han vil fortryde en dag.

Det mener Stan Wawrinka, efter at schweizeren modtog et kækt spørgsmål, da de to spillere sagde tak for kampen ved Indian Wells.

Stan Wawrinka vandt opgøret i tre sæt og sagde tak for kampen til Holger Rune oppe ved nettet.

- Har du ikke noget at sige nu?, lød det fra Holger Rune, da de to trykkede hånd.