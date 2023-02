Holger Rune kommer formentlig aldrig til at stå over for Gilbert Klier Junior på en tennisbane.

Dertil er niveauforskellen umiddelbart for stor, men brasilianeren er alligevel relevant for den danske teenagers karriere – og ikke mindst for forståelsen af den usikkerhed, der knytter sig til Holger Runes fremtidige trænerkonstellation.