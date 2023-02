Tauson vandt sin første kamp i 2023 efter fodskade

I januar fortalte hendes far, Søren Tauson, i et interview med Jyllands-Posten, at de manglende resultater har haft konsekvenser.

Hendes team har ikke haft økonomi til at forlænge samarbejdet med den belgiske træner Olivier Jeunehomme efter udløbet af den oprindelige kontrakt 1. december.

I stedet arbejder hun i franske Menton på ad hoc-basis med en fysioterapeut og en fysisk træner.