Rune og Ingildsen sender Danmark tæt på sejr over Indien

Nu mangler Danmark blot et enkelt sejr for at vinde sammenlagt, og den bør komme i hus i den fjerde kamp, hvor Rune er storfavorit mod Sumit Nagal.

Ved lodtrækningen torsdag blev Ingildsen præsenteret som den danske doublekonstellation sammen med Christian Sigsgaard, men holdkaptajn Frederik Løchte valgte op til kampen at erstatte Sigsgaard med Rune.

Det var altså en god beslutning, for selv om Rune ikke bruger meget tid på at spille double, kunne han bruge sine kvaliteter fra single til at gøre en markant forskel.