Kyrgios’ advokater havde bedt om at få tiltalen frafaldet på grund af tennisspillerens mentale helbred. De argumenterede blandt andet for, at det var en isoleret hændelse.

En psykolog ved navn Sam Borenstein sagde i retten, at Kyrgios lider af tilbagevendende svær depression med mørke perioder med tanker om selvskade, søvnløshed, oprevethed og skyldfølelse.

Psykologen sagde, at Kyrgios har tyet til stoffer og alkohol, men at han nu gør store fremskridt.

Kyrgios ankom til retsbygningen på krykker, fordi han for nylig er blevet opereret for en skade i knæet. Skaden tvang ham til at trække sig fra Australian Open.

Ved sin side havde han sin nuværende kæreste, Costeen Hatzi, og sin mor, Norlaila Kyrgios.