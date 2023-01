Afgørende marginaler

Kampen lå på vippen, og begge spillere spillede med stor autoritet i egne partier, velvidende at et enkelt servegennembrud kunne blive afgørende i tredje sæt.

Det lykkedes dog Aryna Sabalenka at stjæle kulissen – spillemæssigt og lydmæssigt. Hun fastholdt presset på sin modstander og brød til 4-3 efter et langt og tæt parti.

Herfra blev det en neglebider, og selv om Elena Rybakina bed fra sig, var det ikke nok. I fjerde matchbold lykkedes det Aryna Sabalenka at udvise den rette skarphed, der skulle til for at vinde sin første grand slam-titel efter hele 17 serve-esser.

»Jeg vil lykønske Aryna Sabalenka for en fantastisk start på sæsonen. Jeg ved, hvor hårdt du har arbejdet, og jeg håber, at vi kommer til at have mange flere indbyrdes kampe som denne,« sagde en stolt og slukøret Elena Rybakina om vinderen, der sendte roserne retur, før hun tog en æresrunde med pokalen.

»Jeg glæder mig til at komme tilbage næste år og vise jer endnu bedre tennis,« sagde en følelsesladet vinder, der med sin første grand slam-sejr går i fodsporene af Caroline Wozniacki, der vandt turneringen i 2018.