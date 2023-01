Tsitsipas er klar til karrierens anden grand slam-finale

Tsitsipas, der er tredjeseedet, kan nu forberede sig til søndagens finale, hvor enten serberen Novak Djokovic eller Tommy Paul bliver modstanderen. De tørner sammen i den anden semifinale fredag formiddag dansk tid.

Djokovic er storfavorit til at blive modstanderen. Han har vundet turneringen ni gange før, er noteret for 21 grand slam-titler og slog Tsitsipas i grækerens hidtil eneste grand slam-finale i French Open i 2021 efter at have været bagud med 0-2 i sæt.

Det var fjerde gang i karrieren, at Tsitsipas stod i en semifinale i Australian Open, men altså første gang at han vandt den.