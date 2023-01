Wimbledon-mester skal møde Sabalenka i Australian Open-finale

Rybakina, der er russisk af oprindelse, men siden 2018 har stillet op for Kasakhstan, har blot afgivet et enkelt sæt mod vejen mod finalen i Melbourne.

På vejen har hun blandt andet slået den suveræne polske verdensetter, Iga Swiatek.

Torsdag gjorde hun det af med Azarenka, der vandt Australian Open i 2012 og 2013. I 2016 fik Azarenka en søn, men året efter var hun tilbage på banen.

Det var kun anden gang efter fødslen, at Azarenka spillede sig frem til en grand slam-semifinale, men her måtte hun erkende, at Rybakina var bedst.