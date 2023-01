Wimbledon-mester bookede billet blandt de fire bedste

Den russisk-fødte kasakher var overlegen i det meste af kampen. Ostapenko, der vandt French Open i 2017, kunne ikke hamle op med den power og fart, letten mødte.

- Jeg er super glad for at være i semifinalen for første gang. Jeg var selvfølgelig nervøs - især i det sidste parti.

- Jeg er glad for, at jeg kunne styre mine følelser, og at jeg spillede godt, siger Rybakina ifølge Reuters.

Kampen på Rod Laver Arena blev afbrudt i første sæt på grund af regn, men efter en pause på 25 minutter fortsatte opgøret under tag.