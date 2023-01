Amerikansk tenniskomet har trukket sig og misser semifinale

Forinden havde Sebastian Korda modtaget behandling og medicin, men hånden var ikke stærk nok til at klare strabadserne.

- Kampen var god frem til et vist tidspunkt. Han havde lidt smerter. Jeg ville ønske, at han kunne have fuldført kampen, men jeg ønsker ham god bedring.

- Han spillede god tennis og har slået gode spillere, siger Karen Khachanov, der er seedet som nummer 18, til Eurosport.

Tidligere i turneringen har 29.-seedede Sebastian Korda blandt andre slået syvendeseedede Daniil Medvedev ud.