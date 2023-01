Rune efter nederlag i vildt drama: Det her gør meget ondt

- Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg kæmpede indtil det sidste, og det var simpelthen bare ærgerligt.

Cifrene blev 3-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-7 i dramaet, der udspillede sig mod den femteseedede russer på Rod Laver Arena.

Rune havde to matchbolde i russerens serv i slutningen af kampen.

- Det var supertæt. Jeg havde mine chancer. Han spillede godt, og på matchboldene var der ikke noget at gøre. Heldet var på hans side, siger Rune.

Efter knap fire timers kamp var det forbi for danskeren, der dermed måtte se muligheden for et potentielt kvartfinaleopgør mod Novak Djokovic fordufte.