Sabalenka fejede Bencic af vejen og sikrede kvartfinaleplads

- Igennem hele mit liv har det taget et stykke tid for mig at forstå, at de negative følelser ikke hjælper en på banen, siger hun.

- Man er bare nødt til at forblive stærk og holde fast i håbet uanset hvad og så gøre, hvad man kan.

- Så jeg er bare super glad for min indstilling til kampen i dag. Ja, jeg gjorde det rigtig godt.

Aryna Sabalenka skal i kvartfinalen op imod enten Donna Vekic fra Serbien eller tjekkiske Linda Fruhvirtová. De spiller ligeledes natten til mandag dansk tid. Vekic ligger nummer 64 på kvindernes verdensrangliste, men Fruhvirtová ligger nummer 82.