Spanier sendte Andy Murray ud af Australian Open

Ved dette års Australian Open har han alligevel tiltrukket sig en del opmærksomhed.

I anden runde slog Murray det australske hjemmebanehåb Thanasi Kokkinakis i en femsætskamp, der først sluttede lidt over klokken fire om natten. Her var skotten nede med 0-2 i sæt.

Efter kampen beklagede Andy Murray sig over det sene kamptidspunkt, og at han ikke kunne få lov til at besøge toilettet.

Selv om anden runde-kampen først sluttede i de tidligere morgentimer fredag, så brugte Murray ikke det som undskyldning, da han satte ord på lørdagens exit.