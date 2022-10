Holger Rune efter ATP-triumf: Det var meget tæt på perfekt

- Det var meget tæt på perfekt. Jeg lavede mange returneringer og spillede godt i mine server. Stefanos er en fantastisk spiller, og han gør det altid meget svært for en. Det var en virkelig sjov kamp at spille.

Stefanos Tsitsipas har igennem karrieren været i 24 ATP-finaler i single og vundet 9 af dem. Grækeren var efter nederlaget glad for ikke at have fået en trøstepræmie.

- Det er forfriskende ikke at få et trofæ, for jeg er træt af alle trofæerne for at være med i finalerne efter at have fået dem igen og igen, så tak til arrangørerne for ikke at minde mig om det og give mig et mere, lyder det med et glimt i øjet fra Tsitsipas, der havde masser af ros til overs for sin danske overmand.