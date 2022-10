Rune slog græsk stjerne og vandt sin anden ATP-titel

22 pladseradskiller Stefanos Tsitsipas og Holger Rune på verdensranglisten.

Men søndag var det ikke til at se, at det er Tsitsipas, der ligger øverst af de to. Her viste Holger Rune nemlig storspil, da han slog den græske tennisstjerne og tog sin anden ATP-titel i karrieren ved at vinde Stockholm Open.

Den unge dansker nedlagde Tsitsipas, der er nummer fem på verdensranglisten, med 6-4, 6-4 i finalen i den svenske hovedstad. Titlen var Runes tredje på ATP-niveau.