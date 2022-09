Davis Cup-herrer skal møde Indien i oprykningskamp

Men når de to lande tørner sammen næste år, vil det være på dansk grund i modsætning til kampen for et halvt år siden.

Desuden kan Danmark se frem til at have sit største es med til oprykningskampen. Således er det planen, at Holger Rune får comeback på landsholdet efter to års fravær. Det fortalte hans mor og manager, Aneke Rune, til TV 2 Sport tidligere i september.

Holdkaptajn Frederik Løchte Nielsen har ikke lagt skjul på, at det på sigt er ambitionen, at det danske hold skal spille med ved Davis Cup Finals, der har deltagelse af verdens 16 bedste nationer.