Federer afslutter karrieren med doublekamp i Laver Cup

Spanske Rafael Nadal har været både venner og rivaler på tennisbanen med Federer i mange år.

Laver Cup spilles for femte gang i London fra 23. til 25. september. I turneringen dyster et hold fra Europa med et verdenshold.

Ud over Federer, Nadal og Tsitsipas er serberen Novak Djokovic, nordmanden Casper Ruud og briten Andy Murray på det europæiske hold.

På verdensholdet er canadiske Felix Auger-Aliassime, argentinske Diego Schwartzman, australske Alex de Minaur og de tre amerikanere Taylor Fritz, Frances Tiafoe og Jack Sock.