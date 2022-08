Holger Rune fik håndteret den tyske badegæst

Han skulle bare have skiftet ketsjeren ud med et surfbræt samt have smidt sko og strømper.

På den måde havde Peter Gojowczyk nemlig fuldendt billedet af en turist på vej på stranden – så farverigt var hans spillesæt, og så uengageret en udstråling leverede han i begyndelsen af US Open-mødet med Holger Rune.

Tyskeren fik meldt sig på banen, men formåede ikke at udnytte sine åbninger og tabte da også 2-6, 4-6, 6-7 til den danske favorit, der dermed fik en del at glæde sig over.