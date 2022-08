Tidligere verdensetter faldtpå førstedagen i US Open

Det var sandsynligvis de færreste, der havde regnet med, at verdensranglistens nummer 124 skulle blive en stor udfordring.

Snigur ville det dog anderledes. Hun vandt første sæt, inden Halep kom i gang og tildelte modstanderen et såkaldt æg i andet sæt.

I tredje sæt kom ukraineren atter i gang. Da hun bragte sig foran med 5-1, begyndte det for alvor at se slemt ud for Halep.

Rumæneren fik dog reduceret til 4-5, inden Snigur tog sejren i eget serveparti.

Det er første gang i karrieren, at 20-årige Daria Snigur er nået frem til hovedturneringen i en af de fire grand slam-turneringer.