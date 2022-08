Britisk topspiller sendte Holger Rune ud i Cincinnati

I frustration over at have tabt sættet slog Rune en bold ud af banen, hvilket fik dommeren til at give danskeren en advarsel. Rune fik hurtigt følelserne under kontrol og sikrede sig en drømmestart på andet sæt, da han brød Norrie rent.

Norrie fik bragt lighed på pointtavlen igen med et brud til 4-4, men så brød Rune til 5-4 og sikrede sig muligheden for selv at serve sættet hjem. Den grab han uden at afgive point.

Tredje sæt startede jævnbyrdigt, inden Norrie fik brudt Rune til 4-2. Men igen viste danskeren viljestyrke ved øjeblikkeligt at bryde tilbage. En stærkt servende Rune gjorde det derefter til 4-4, så alt igen var åbent.

Men det var altså briten, der holdt hovedet koldt, da kampen skulle afgøres. Norrie servede sig på 5-4, så Rune havde ryggen mod muren i egen serv. Her var Norrie skarp, inden det dog endte med at være en dansk dobbeltfejl, der gav briten sejren.