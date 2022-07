Kyrgios bøjer sig for Wimbledon-guden Djokovic

- Han er lidt af en Gud. Jeg vil ikke lyve, lød det fra 27-årige Kyrgios i sit interview under præmieoverraskelsen.

- Jeg synes, jeg spillede godt. Det har været et par fantastiske uger for mig personligt. Jeg er virkelig glad for resultatet, nok det bedste i min karriere, og måske en dag kommer jeg til at stå her igen.

De to spillere har tidligere haft ret så kold luft imellem sig, da Kyrgios ved flere lejligheder har omtalt Djokovic i lidet flatterende vendinger.