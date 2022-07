Presset Nadal er videre i Wimbledon efter break-fest

I tredje sæt var det Fritz, som kom godt afsted med et tidligt servegennembrud. Det holdt han fast i og afsluttede tilmed sættet med endnu et break.

Break-festen fortsatte fra starten af fjerde sæt. Der blev brudt i de tre første partier, og kun en afværget breakbold for Nadal skaffede ham en 3-1-føring.

Symptomatisk for kampen og for Nadal formåede han ikke at holde fast i føringen. Fritz brød tilbage til 4-4, men i hvad der mindede om en kopi af andet sæt, brød Nadal til slut og tog sættet.

Dermed skulle vinderen findes i et femte og afgørende sæt. Et sæt, hvor spillerne for første gang i kampen viste stor sikkerhed i egne servepartier fra start.

Nadal fik brudt Fritz til 4-3, men blev brudt tilbage straks efter, og det hele endte i en dramatisk matchtiebreak.