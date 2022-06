Nadal nedlagde hårdfør litauer og avancerer i Wimbledon

De to spillere fulgtes ad i første sæt ved at holde serv, indtil Nadal med et servebrud gjorde det til 6-4.

I andet sæt kom Berankis takket være et tidligt servebrud på 3-1, men så tog Nadal fat. Spanieren tog sættet ved at bryde Berankis på sin fjerde breakbold.

Litaueren kæmpede videre og startede tredje sæt med at bryde Nadal. Derefter holdt Berankis sin serv, og så kom sættet i hus.

Men i fjerde sæt, der bød på en lang pause på grund af regn, kunne Berankis ikke stille ret meget op. Med et servees lukkede Nadal kampen.