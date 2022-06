Nick Kyrgios spyttede mod fan efter sejr i Wimbledon

- Jeg begynder at tænke, at det er normalt, når det egentlig ikke er normalt. Jeg sagde ikke noget til tilskuerne, indtil de begyndte på det, hver gang jeg kom ned i den ende, siger han.

Australieren siger, at han stadig elsker Wimbledon, men raser over ”en hel generation af mennesker”, der føler, at de har ret til at kommentere på alt i en negativ tone.

Nick Kyrgios var også utilfreds med en af linjedommerne på grund af dommerens afgørelse af et point i første sæt.

- Jeg sagde, at de fleste af dommerne er ældre, og jeg tror bare ikke, at det er ideelt, når der er tale om en sport med så små marginer.

- Faktuelt set har yngre mennesker et bedre syn, siger han.

Kyrgios er kendt som en kontroversiel tennisspiller, der før er blevet irettesat af dommere. Han fik flere bøder under Indian Wells og Miami i marts for verbale udbrud.