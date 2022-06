Verdens nummer 1204 vil lave ravage ved Wimbledon

I sidste uge stillede Serena Williams op i double i Eastbourne, hvilket er det eneste tennis på topniveau, hun spillet i et helt år. Her var hun makker med tuneseren Ons Jabeur.

Amerikaneren indleder Wimbledon mod franske Harmony Tan, der er nummer 113 i verden.

Senere kan hun stå over for spillere som 2017-vinderen Garbiñe Muguruza, Petra Kvitova, der har vundet Wimbledon to gange samt Simona Halep, som gik hele vejen i 2019.

Som noget ekstraordinært har Wimbledon givet Williams lov til at træne på Centre Court.

- Jeg var virkelig glad for muligheden for at træne på Centre Court. Det var godt for mig at få det ud af systemet, for det var ikke den bedste oplevelse, jeg havde sidste gang, jeg stod der, siger hun.