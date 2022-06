Rune er bevidst om sit temperament: Federer var værre

Især på sociale medier deler det danske tennistalent vandene med sin opførsel, og det er han udmærket klar over. Men han tager det ikke selv særlig tungt.

Det fortæller han i et interview med Ekstra Bladet.

- Jeg har en ekstrem passion for den her sport, og nogle gange viser jeg den for meget. Men jeg er 19 år, jeg er stadig ung, og jeg arbejder hver dag på kun at få det positive frem i min attitude, og det er en proces.

- Hvis man så Roger Federer som ung, var han måske 40 gange værre, end jeg var - og han er en af de mest elskede tennisspillere på touren, så jeg tænker, at jeg har god tid til at få et endnu bedre image, siger Rune til Ekstra Bladet.