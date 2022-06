Alvorlig ankelskade til Zverev sender Nadal i finalen

I duellen hvor Nadal sendte andet sæt ud i tiebreak, vred Zverev voldsomt om på anklen, og tyskeren skreg af smerte. Han måtte køres ud af banen til behandling, men det stod snart klart, at han ikke kunne fortsætte.

Stillingen var 7-6, 6-6 i Nadals favør, og spanieren er nu klar til søndagens finale, hvor han har mulighed for at vinde turneringen for 14. gang i karrieren.

Den veloplagte Zverev kunne meget vel have ført med 2-0 i sæt på det tidspunkt. Tyskeren havde fire sætbolde i træk i første sæt og kunne siden serve andet sæt hjem, men begge gange kom Nadal tilbage.