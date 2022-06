Et surrealistisk tal, som stadig fik folk til at tale om opgøret dagen derpå, en dag, som var ganske typisk for en dag i midten af anden uge af en grand slam.

Langt de fleste drømmere er ekspederet ud af turneringen, der er endt i lidt af et vadested i venten på weekendens finaler. Den lidt afventende stemning var tydelig over alt på anlægget, og danske tennisfans måtte endda væbne sig med ekstra tålmodighed, da hovedattraktionen kom senere i gang end programsatte 20.45.

I den forudgående kvartfinale trak Marin Cilic og Andrey Rublev nemlig hinanden gennem en langtrækker på fire timer fordelt over fem sæt, inden førstnævnte kroat vandt i tiebreak.

Derfor entrede Holger Rune først banen cirka 21.20 – til klapsalver fra et oplagt publikum, der også diskede op med Dannebrog og ”Kom så, Holger”. I dette tilfælde kom alt godt dog ikke ligefrem til den, der venter – Holger Rune kom ganske enkelt ikke ud af starthullerne og havde helt åbenlyst svært ved at få slået boldene forbi Casper Ruud, der som en anden Usain Bolt sprintede fra side til side og fik frustrerende mange bolde tilbage over nettet.

Netop slagstyrken og viljen til at satse offensivt har ellers været Holger Runes varemærker på det vilde ridt i sæsonens anden grand slam, men måske han efterfølgende erklærer sig enig med Rafael Nadal, der har erklæret sig led og ked af at spille aftenkampe ved French Open.

Ifølge veteranen er fugtigheden mærkbart højere og boldene langsommere, og Holger Rune fandt sig altså heller aldrig rigtigt til rette.

I sit første serveparti kom han ellers bedst ud af en eminent slagduel og fik neutraliseret kampens første breakchance, men derefter bogstaveligt talt smadrede Casper Ruud et par forhåndsslag ned langs linjen og bragte sig på 2-0.

Blot 20 minutter senere var første sæt forbi, for første gang under French Open var Holger Rune bagud i sæt, og man begyndte at få bange anelser om en gentagelse af de to kombattanters første møder, som Casper Ruud vandt henholdsvis 6-2, 6-1 og 6-0, 6-2.

En af de allertydeligste forandringer hos Holger Rune er imidlertid evnen til at ryste de små momenter af frustration og modgang af sig i stedet for at lade dem tynge ham. Indledningen på andet sæt blev da også en utilsløret erklæring om modstandsvilje, da han allerede i første parti spillede den ene stopbold efter den anden. Tilskuerne kvitterede ved taktfast at råbe »Olger, Olger, Olger« og rejste sig i et jubelbrøl, da Holger Rune nogle partier senere straks brød tilbage til 3-3 og med hænderne efterlyste mere opbakning fra lægterne – hvilket han i den grad fik, da han snuppede endnu et norsk serveparti, endda rent, til sætsejr 6-4, hvilket fik ham til at blive stående med knyttet næve og blikket rettet op mod sit team.

Balancen var genoprettet, og bortset fra en enkelt breakchance til Casper Ruud blev indledningen på tredje sæt meget sigende ganske lige helt frem til 3-3, da de udvekslede breaks og dermed skubbede afgørelsen foran sig.

Så nervepirrende var det, at Holger Rune på et tidspunkt simpelthen bad sin mor forlade stadion –baggrunden var ikke umiddelbart til at fastslå, men Aneke Rune rettede sig efter indstillingen og så derfor ikke fra første parket sin søn tabe 2-7 i tiebreakeren, hvor Casper Ruud var mere end almindeligt heldig med at ramme både side- og baglinje på kritiske tidspunkter.

Til fjerde sæt var hun tilbage for blot at se Casper Ruud bryde til 5-3 i et ellers lige sæt, og derfra handlede det kun om at få kampen kørt i garagen.