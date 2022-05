Dengang var Casper Ruud nummer 16 i verden, Holger Rune nummer 211, men siden har sidstnævnte bevæget sig mod toppen med stormskridt og var anderledes tæt på at vinde den nordiske duel for halvanden måned siden, men tabte dog 6-7, 5-7 i Monte Carlo. Også året før tabte Rune til Ruud i Monte Carlo.

Dermed er Holger Rune bagud 0-3 i det samlede regnskab, og umiddelbart efter mandagens sejr over Stefanos Tsitsipas udtrykte han derfor naturlig respekt for sin kommende modstander over for Eurosport: