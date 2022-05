Break-effektiv Nadal kørte australier over i Paris

Rafael Nadal er kun femteseedet i årets French Open, men den spanske veteran er uanset sin ranglisteplacering altid en af de største favoritter, når den står på grand slam-tennis på det parisiske grus.

Den snart 36-årige spanier efterlod i sin førsterundekamp heller ingen tvivl om, at han er mødt op for at jagte sin 14. titel i turneringen. Jordan Thompson blev ikke levnet chancer, da Nadal knækkede ham med 6-2, 6-2, 6-2.