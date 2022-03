Fransk udfasning af restriktioner åbner døren for Djokovic

Novak Djokovic missede Australian Open tidligere på året, fordi han ikke er coronavaccineret, og efterfølgende så det ud til, at tennisstjernen også kunne ende med at gå glip af French Open.

I Frankrig har man nemlig ligeledes skullet være vaccineret for at komme ind i landet. Men nu ser det ud til, at Djokovic alligevel kan deltage i French Open uden at få et stik i armen.