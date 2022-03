ATP og WTA lader russere fortsætte under neutralt flag

Derfor kan Daniil Medvedev som nævnt forsvare sin førsteplads på mændenes verdensrangliste, ligesom Aryna Sabalenka kan forsvare sin tredjeplads på kvindernes verdensrangliste.

Rusland har flere profiler i toppen af verdensranglisterne hos ATP og WTA.

De to organisationer slår dog fast, at russerne og hviderusserne ikke må stille op under deres flag. Derudover er en turnering i Moskva i oktober aflyst.

Flere andre af verdens største sportsforbund har allerede udelukket Rusland og Hviderusland.

De to store fodboldforbund, Fifa og Uefa, meddelte mandag, at Rusland ikke må deltage i internationale turneringer.

Senere samme aften kom meldinger fra Det Europæiske Håndboldforbund og Det Internationale Ishockeyforbund, som udelukkede Rusland og Hviderusland.