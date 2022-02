Ny russisk verdensetter i tennis: Ikke nemt at vågne op til

Torsdag var en ”rutsjebanetur” for tennisspilleren Daniil Medvedev. Samme dag som hans hjemland, Rusland, invaderede Ukraine, sikrede Medvedev sig nemlig førstepladsen på verdensranglisten i tennis for første gang i karrieren. - At vågne op her i Mexico og se nyhederne hjemmefra var ikke nemt. Som tennisspiller vil jeg gerne promovere fred over hele verden, siger Daniil Medvedev ifølge nyhedsbureauet AP.

Han fremhæver doublen Andrey Rublev og Denys Molchanov, der i sidste uge vandt en turnering i Marseille. Rublev er russer, mens Molchanov er ukrainer. - Det var fantastisk, for folk bliver nødt til at holde sammen. 26-årige Medvedev spiller lige nu Mexico Open i Acapulco, hvor han er klar til semifinalen. Han vandt natten til fredag dansk tid sin kvartfinale over japanske Yoshihito Nishioka med cifrene 6-2, 6-3, men det var ikke en nem kamp at spille. - I de her øjeblikke forstår du, at tennis ikke altid er vigtigt. Det var ikke nemt at spille, og jeg er glad for, at det lykkedes at vinde. Men dagen har været en rutsjebanetur for mig, siger han.

Medvedev kunne dog godt glæde sig over, at han mandag rangerer som verdens bedste tennisspiller. - Selvfølgelig er jeg glad for at nå nummer et. Det har været mit mål, siden jeg var ung. Med Novak Djokovics nederlag torsdag i en turnering i Dubai er Medvedev sikker på at overtage verdensranglistens førsteplads, når den udkommer mandag.

Det er første gang siden 2004, hvor Andy Roddick var nummer et, at pladsen er besat af en spiller uden for ”Big Four”. Det er en betegnelse for Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal og Andy Murray, der har domineret sporten i mange år. Russerens største sejr i karrieren kom i 2021, hvor han vandt US Open. I januar var han i finalen i Australian Open, hvor Rafael Nadal besejrede ham.

Netop Nadal møder Medvedev igen i semifinalen i Mexico Open.

/ritzau/