Tauson møder OL-vinder i første runde i Qatar

Efter en lodtrækning fredag står det klart, at danskeren skal op imod Belinda Bencic, som vandt OL sidste år. Schweizerens kuffert var også pakket med en OL-sølvmedalje i double, da hun rejste hjem fra Tokyo.

19-årige Tauson var senest i aktion sidste weekend, da hun forgæves forsøgte at kvalificere sig til denne uges WTA-turnering i Dubai. Men i Qatar slipper hun altså for at skulle spille om en adgangsbillet.

Clara Tauson er efterhånden nået op på 33.-pladsen på verdensranglisten. Belinda Bencic er nummer 24, men var i februar 2020 helt oppe som nummer fire. De to har aldrig mødt hinanden før.

Den danske tenniskomet har to WTA-titler på cv’et. Begge blev vundet i 2021.