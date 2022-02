Peng Shuais udtalelser ændrer intet for stålsat forbund

WTA har ikke tænkt sig at ændre kurs trods Peng Shauis seneste udtalelser under vinter-OL.

Kvindernes internationale tennisforbund, WTA, har mandag taget klar stilling i den verserende sag om tennisspilleren Peng Shuai. WTA vil således ikke skrotte sit krav om en uvildig undersøgelse eller ændre kurs på nogen måde trods nylige bemærkelsesværdige udtalelser fra 36-årige Peng Shuai. Hun afviser nu at have anklaget nogen for seksuelle overgreb.

- Det er altid godt at se Peng Shuai. Uanset om det er i et interview eller som tilskuer til OL. - Men hendes seneste interview, der blev lavet ansigt til ansigt, fjerner ikke nogen af vores bekymringer omkring hendes oprindelige opslag fra 2. november, siger WTA-direktør Steve Simon til forbundets hjemmeside. Steve Simon kalder Peng Shuais opslag om seksuelle overgreb fra landets tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli for ”modige”. Derudover gentager han et ønske om et privat møde med Peng Shuai for at tale om hendes situation.

- Vi står fast på vores synspunkter, og vores tanker er fortsat hos Peng Shuai, siger Steve Simon afslutningsvis. Peng Shuais opsigtsvækkende udtalelser er kommet i forbindelse med vinter-OL i Beijing, hvor hun er tilskuer. - Seksuelle overgreb? Jeg har aldrig sagt, at nogen har forgrebet sig på mig på nogen måde, sagde Peng Shuai til franske L’Equipe. L’Equipes interview med Peng Shuai ved vinter-OL foregik ifølge The Guardian via chefen for den kinesiske olympiske komité, der fungerede som tolk. Det franske sportsmedie skulle desuden aflevere sine spørgsmål på forhånd og måtte kun trykke dem i et spørgsmål/svar-format. Peng Shuai fremsatte sine anklager om overgreb i starten af november på det sociale medie Weibo, men slettede dem hurtigt igen. Efter to ugers tavshed dukkede Peng Shuai igen op til overfladen.

Men trods flere beskeder fra Peng Shuai via blandt andet statsejede kanaler om, at hun var i god behold og ikke under pres, fortsatte omverden med at lægge pres på for at mødes med hende ansigt til ansigt.

WTA aflyste i starten af december alle sine turneringer i Kina i 2022 på grund af sagen og krævede en ”komplet” undersøgelse af Peng Shuais anklager uden indblanding fra de kinesiske myndigheder. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har tidligere slået fast, at den støtter WTA’s krav om en undersøgelse, hvis Peng Shuai selv ønsker det. Både Peng Shuai og IOC har bekræftet, at hun lørdag spiste middag og snakkede med IOC-præsident Thomas Bach. Shuai har desuden proklameret, at hun vil besøge IOC’s hovedkvarter i Schweiz, når coronapandemien er overstået. Hun erkender desuden over for L’Equipe, at hun nok ikke kommer til at spille tennis professionelt igen på grund af en knæskade.

/ritzau/