Nadal slog Medvedev og har sat grand slam-rekord

Med tennis i verdensklasse leverede Rafael Nadal et heroisk comeback og vandt Australian Open efter at have været nede med to sæt.

Nadal endte med at vinde finalen over Daniil Medvedev med cifrene 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 efter næsten fem en halv times spil i Melbourne søndag eftermiddag dansk tid.

For 35-årige Nadal betød sejren, at han overhalede to af sine evige tennisrivaler i antallet af grand slam-sejre.