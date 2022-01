Medvedev overkom canadisk komet i maratonkamp

Finaleseedede Daniil Medvedev vendte i en episk kamp 0-2 i sæt til en sejr på 3-2 over niendeseedede Felix Auger-Aliassime.

Russeren var tydeligt frustreret og var nu tvunget til at vinde alle de resterende tre sæt, hvis han skulle vinde kampen.

I andet sæt viste 21-årige Auger-Aliassime stort overskud. Med en stærk serv tog han kontrollen efter at have brudt Medvedev tidligt til 2-0. Derefter vandt han sættet.

Medvedev tog dog revanche med det samme, og så skulle der tiebreak til for at finde en vinder. Her trak canadieren det længste strå.

De to spillere fulgtes ad i første sæt, men ved 5-5 slog Felix Auger-Aliassime til og brød Medvedevs serv, som russeren kæmpede usædvanligt meget med.

Men han kunne i tredje sæt ikke få skovlen under Auger-Aliassime, som med sikker hånd nærmede sig sejren ved at holde sin serv.

Med ryggen mod muren skulle Medvedev nu spille for at holde kampen i gang i endnu et tiebreak.

Som om presset ikke var stort nok, så fik han og Auger-Aliassime ekstra tid til at tænke over tingene, da kampen kun tre dueller inde i sættets afgørende tiebreak blev afbrudt på grund af regn.

Taget på Rod Laver Arena blev hurtigt lukket, og så kunne kampen fortsætte, da banen var blevet tørret af. Medvedev holdt hovedet koldt og sine vinderchancer i live ved at vinde 7-2 og tage sættet.

Auger-Aliassime lod sig ikke slå ud og blev ved med at presse Medvedev. Efter at have fulgtes ad til 5-4 spillede canadieren sig til en matchbold i russerens udlæg, men Medvedev afværgede og tog partiet.