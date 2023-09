Rutineret ræv sørgede for fuld GOG-gevinst mod slovenere

Den enorme venstreback Aaron Mensing var med syv mål også blandt de vigtigste for GOG.

Han er kommet til klubben som erstatning for Simon Pytlick, og han viste i glimt, at han højst sandsynligt bliver en yderst vigtig spiller for de danske mestre, som i sidste sæson nåede kvartfinalen i Champions League.

Kampen var ikke specielt velspillet. Begge hold var bragende uskarpe i forhold til både afgørende afleveringer og åbne målchancer før pausen.

Den eneste skønhed, der var at spore, var, når Aaron Mensing med jævne mellemrum steg op på fjerde sal og affyrede kanonen. Den store sønderjyde får et hopskud til at ligne ballet.