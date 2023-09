Aalborg Håndbold tog stor skalp mod ond polsk ånd

Den polske klub Kielce har været en ond ånd for Aalborg Håndbold i det seneste årti. Det er der nu lavet om på.

I syvende forsøg lykkedes det for første gang nordjyderne at slå Kielce, da de to mandskaber onsdag bragede sammen i den første Champions League-kamp i denne sæson.

På den meget svære udebane i Polen vandt Aalborg med 34-31.